Medio Oriente: la polizia di Israele uccide uno studente palestinese disabile e disarmato

- La polizia di Israele ha aperto il fuoco e ucciso stamane il palestinese Iyad al Halak, 32 anni, uno studente disabile e disarmato residente a Wadi al Joz, Gerusalemme est. Secondo quanto riferito dalla stessa polizia israeliana, gli agenti di stanza vicino alla Porta dei Leoni hanno notato un giovane in possesso di un "oggetto sospetto", apparentemente una pistola, e gli hanno intimato di fermarsi: il ragazzo non ha rispettato l’alt ed è iniziato un inseguimento a piedi terminato con gli agenti che hanno sparato e ucciso il 32enne. Dopo l'inseguimento, la polizia ha cercato nella zona "l'oggetto sospetto" che si presumeva fosse nelle mani dello studente con necessità speciali, ma non è stato trovato nulla. A seguito dell'incidente, riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”, le porte della Città vecchia di Gerusalemme sono state chiuse nel timore di proteste. Entrambi gli agenti sono sotto inchiesta.I due agenti sospettavano che lo studente fosse un terrorista o un ricercato. L'avvocato della vittima, Gad Kadmani, ha dichiarato: "Questo è un omicidio e non è la prima volta che succede. Il caso deve essere indagato a fondo. Sono stati sparati otto proiettili: le telecamere hanno registrato tutto". Il gruppo islamista palestinese Hamas, al governo nella Striscia di Gaza, ha incolpato il governo d’Israele parlando di “esecuzione di un palestinese disabile che dimostra il sadismo della leadership israeliana". "Tali crimini sono benzina per la rivoluzione popolare palestinese, che non smetterà di combattere fino al ritiro degli occupanti da tutte le nostre terre", ha affermato l'organizzazione. "La risposta della nostra gente, ogni volta, sarà la resistenza continua e l'intifada". (Res)