Fase 2: ecco come ci si potrà muovere dal 3 giugno

- Da mercoledì prossimo, 3 giugno, secondo quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) in vigore, ci si potrà spostare all'interno del territorio nazionale tra Regioni e non saranno "soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati parte dell'accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano". Gli spostamenti verso questi Stati sono, però, condizionati dalla reciprocità delle condizioni con ciascun Paese. "Dal 3 al 15 giugno restano vietati - si legge nel dpcm - gli spostamenti da e per Stati e territori diversi" da quelli indicati, "salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Rimangono, infine, "sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana". (Rin)