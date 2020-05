Francia: lavoratori protestano a Maubeuge davanti stabilimento Renault

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa mille persone hanno manifestato davanti allo stabilimento Renault di Maubeuge, nel dipartimento del Nord nella regione dell'Alta Francia. Lo stabilimento è chiuso da ieri ed è tra quelli interessati nel piano annunciato dal costruttore automobilistico francese di tagliare 15 mila posti di lavoro in tutto il modo, tra cui 4.600 nella sola Francia. Il corteo si è riunito questa mattina alle 10 nei pressi della fabbrica per raggiungere poi il centro di cittadino Maubeuge, come riporta il quotidiano “Le Figaro”. Nello stabilimento sono impiegate al momento 2.100 persone. La direzione intende trasferire la produzione dei modelli Kangoo elettrici a Douai a 70 chilometri di distanza.(Frp)