Imprese: Federlegnoaredo, Germania viola diritto comunitario su formaldeide, commissione Ue ci dà ragione

- FederlegnoArredo e Assopannelli, che all'interno di FederlegnoArredo rappresenta le aziende italiane produttrici di pannelli e semilavorati in legno, in una nota commentano le dichiarazioni del commissario europeo per i Mercati interni, Thierry Breton, sulla formaldeide. "Che la Germania avesse violato il rispetto delle regole del diritto comunitario abbassando unilateralmente i valori massimi di formaldeide necessari affinché pannelli in legno e suoi derivati provenienti da altri Paese europei potessero varcare i confini tedeschi, era cosa a noi nota da oltre un anno, cioè da quando abbiamo intrapreso la nostra battaglia contro una presa di posizione tedesca che ha stracciato le regole del mercato unico e le norme da esso disciplinate a discapito delle nostre aziende costrette a sobbarcarsi costi aggiuntivi per adeguarsi a una norma che, nella pratica, ha creato una barriera commerciale. Una presa di posizione che oggi ha trovato l'autorevole conferma del commissario europeo Breton con una lettera inviata ai 34 eurodeputati che hanno sollevato il problema in sede europea, ribadendo quanto da noi sostenuto nell'ultimo anno", spiegano da FederlegnoArredo e Assopannelli. (segue) (com)