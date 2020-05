Roma: finti poliziotti fermano per controllo commerciante e lo rapinano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono finti poliziotti e hanno rapinato un commerciante. È accaduto ieri pomeriggio in via del Fontanile Tuscolano a Roma. L’uomo era nella sua auto quando è stato avvicinato da una vettura con 4 uomini a bordo che, con una paletta di quelle del tutto simili a quelle usate dalle forze dell’ordine, lo hanno fatto accostare per un controllo durante il quale, i quattro hanno palesato le loro vere intenzioni: rapinarlo. Dopo averlo ammanettato, infatti, gli hanno portato via l’orologio Rolex che aveva al polso e soldi in contanti tutto per un valore di circa 15mila euro. Sul posto sono arrivati gli agenti veri del commissariato di Frascati che hanno liberato l’uomo e hanno iniziato le indagini per risalire alle identità dei finti poliziotti.(Rer)