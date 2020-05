Roma: la banda dei trans, in 4 picchiano e rapinano straniero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro trans avrebbero aggredito e rapinato un cittadino afgano a Roma. A denunciare il fatto agli agenti di polizia del commissariato Prenestino, è stata la stessa vittima alle 4.30 di questa mattina. L'uomo ha raccontato che mentre camminava in via Palmiro Togliatti, è stato avvicinato dal gruppo di trans che, dopo averlo picchiato, gli hanno portato via il portafogli con 70 euro. L’uomo è stato portato al Vannini per le cure del caso. (Rer)