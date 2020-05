Roma: minaccia e rapina due ragazzi, arrestato giovane brasiliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma ed eseguita dai carabinieri della stazione La Storta è stato arrestato questa mattina a Roma un 24enne di origini brasiliane con l’accusa di rapina. Lo scorso gennaio, il giovane ha avvicinato due ragazzi in via Giulio Galli e minacciandoli si fece consegnare cellulari e portafogli. L'attività investigativa dei Carabinieri, scattata dopo la denuncia delle vittime ha permesso di identificare l'autore del gesto e richiedere la misura della restrizione presso il carcere di Regina Coeli. (Rer)