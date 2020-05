Russia: coronavirus, ministro Sanità annuncia stanziamento da oltre 6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia spenderà un totale di circa 500 miliardi di rubli (circa 6,3 miliardi di euro) per combattere la pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Mikhail Murashko in un video messaggio dedicato al trattamento delle cure oncologiche nel contesto della pandemia di coronavirus. “Abbiamo in programma di spendere circa 500 miliardi di rubli per combattere l'infezione da coronavirus, che è una quantità molto significativa. È paragonabile all'intero programma di modernizzazione delle strutture di assistenza primaria", ha affermato Murashko che ha rivelato che i test clinici di un vaccino contro il coronavirus in Russia potrebbero iniziare entro le prossime due settimane. "Bisogna capire che l'effetto dei vaccini utilizzati per prevenire (il coronavirus) dovrà essere sicuro per la popolazione, questi test sono in corso oggi e prevediamo di iniziare studi clinici entro le prossime due settimane", ha chiarito il ministro. Intanto la Federazione Russa registra oggi un aumento di 8.952 nuovi casi portando il numero totale dei contagi a 396.575. Il numero delle persone guarite da Covid-19 è stato di 8.212 in aumento del 5,1 per cento. In Russia inoltre, riferiscono le autorità, si contano 181 nuovi decessi nelle ultime 24 ore portando il totale delle vittime di coronavirus a 4.555.(Rum)