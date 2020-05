Roma: tentano di rubare bicicletta e picchiano proprietario, arrestati 3 peruviani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre uomini peruviani sono stati arrestati per rapina ieri dagli agenti della questura di Roma. Inoltre dovranno rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e uno sono anche di detenzione di droga. I fatti sono accaduti ieri sera in piazza Mancini a Roma. La vittima, un cittadino del Bangladesh di 26 anni, ha parcheggiato la bicicletta vicino al locale di un suo amico per scambiare con lui due chiacchiere quando, poco dopo, si è accorto che un uomo di carnagione olivastra, insieme a due complici, stava cercando di rubargliela. Così il 26enne insieme al suo amico sono intervenuti per evitare il furto ma i malviventi hanno iniziato a minacciarli dicendogli di non chiamare la polizia altrimenti li avrebbero accoltellati. Fortunatamente sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato Salario che, con non poca difficoltà, è riuscita a separare i 5 soggetti impegnati in una violenta colluttazione. I tre malviventi, tutti peruviani, nel tentativo di darsi alla fuga hanno colpito i poliziotti ma grazie all'ausilio di un'altra pattuglia del commissariato Ponte Milvio, i tre sono stati bloccati e accompagnati negli uffici di polizia. Di questi, due sono fratelli, identificati in un 35enne ed un 28enne entrambi con precedenti di polizia, mentre il terzo di 43 anni. Durante la perquisizione, indosso al primo, i poliziotti hanno rinvenuto un coltellino con una lama di 5 centimetri ed un involucro in cellophane contenente circa 2 grammi di marijuana.(Rer)