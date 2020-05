Decreto Rilancio: Serritella (M5s), fondo per creatori videogiochi, importante sostenere questi nuovi artigiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Serritella, deputato piemontese del Movimento cinque stelle, sottolinea che "tra le nuove professioni ce n'è una molto particolare che si sta rivelando un ottimo trampolino di lancio per l'Italia: i creatori di videogiochi. Un mercato che vale 60 milioni. Per questo", continua il parlamentare in una nota, "reputo importante aver stanziato un fondo di quattro milioni che vada ad incentivare e sostenere tale attività. Si tratta del First playable fund promosso dal ministero dello Sviluppo economico e che verrà usato per produrre prototipi di videogiochi che andranno poi, se validi, ad essere finanziati per confezionare un prodotto finale". L'esponente del M5s aggiunge: "Credo sia rilevante dare importanza al mondo dei videogiochi perché l'arte e la fantasia unita all'intelligenza artificiale sono una grande ricchezza per noi e meritevoli di tutta la nostra attenzione. Ci sono tanti ragazzi di talento, esperti altamente specializzati, che creano ogni giorno storie e personaggi con i software più sofisticati. Essendo difficile sostenere le spese", conclude Serritella, "il governo ha istituito così per loro un sostegno concreto. Quattro milioni a fondo perduto per questi nuovi artigiani perché occorre guardare avanti e saper capire come sta cambiando la nostra società". (Com)