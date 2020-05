Ronzulli: "Da Azzolina uno scaricabarile su Cts, sindaci, scuole e famiglie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, in un'intervista al "Corriere della Sera" afferma: "E' tutto uno scaricabarile, il governo ci ha abituato così. Si scarica - continua - sul Comitato tecnico-scientifico la riorganizzazione della scuola; si scarica sui Comuni e sui sindaci la possibilità di trovare i fondi per l'edilizia scolastica; si scaricherà sui presidi ogni responsabilità per organizzare la riapertura delle scuole, sulle famiglie la gestione degli studenti. A scuola si deve tornare", continua la parlamentare, "ma bisogna avere il coraggio di scelte politiche. Ricomincia il campionato di calcio con i giocatori in venti nello spogliatoio e non possiamo pensare a riportare i bambini tra i banchi in sicurezza", conclude Ronzulli, "magari diminuendo il numero di alunni per ciascuna classe e assumendo più insegnanti?". (Rin)