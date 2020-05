Croazia: paese festeggia 30mo anniversario dell’istituzione del parlamento multipartitico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia festeggia oggi la sua Festa nazionale in occasione del 30esimo anniversario dall’istituzione del primo parlamento multipartitico. Il presidente Zoran Milanovic, il primo ministro Andrej Plenkovic e il presidente del parlamento Gordan Jandrokovic hanno posto corone di fiori sulla tomba delle vittime non identificate della Guerra nazionale e del monumento del Muro del dolore e il monumento che commemora i caduti della guerra nazionale. Nel 2020, dopo quasi due decenni, la Croazia celebra nuovamente la festa dello Stato il 30 maggio, come nel primo decennio della sua esistenza. Quest'anno la Festa viene celebrata nel 30mo anniversario dall'inaugurazione del primo parlamento multipartitico il 30 maggio 1990, quando furono gettate le basi del moderno parlamento nazionale. In un messaggio rivolto ai cittadini per la ricorrenza il premier Plenkovic ha dichiarato: "Quest'anno celebriamo la Festa dello Stato il 30 maggio, anniversario dell'inaugurazione del primo parlamento croato eletto democraticamente. A tutti i cittadini croati in patria e all’estero, per conto del governo croato e da parte mia, mi congratulo di cuore per la festa dello Stato”.(Zac)