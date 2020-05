Ue: Brunetta (FI), Italia saprà fare sua parte? Saprà usare fondi erogati e fare riforme necessarie?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un intervento sul "Giornale" afferma: "Come reperire 750 miliardi sui mercati finanziari? La cifra è senza precedenti. Inoltre, gli eurobond della Commissione avrebbero un credit risk superiore a quello di un Bund. Di conseguenza", continua il parlamentare, "si creerà uno spread tra eurobond e Bund, nel quale sarà il secondo a guadagnarci. Da un lato, l'area del 'supermarco', dall'altra quella degli eurobond. Ma i dubbi sul successo del piano von der Leyen non vengono solo a livello dell'Unione. L'Italia, infatti", osserva l'esponente di FI, "saprà fare la sua parte? Saprà usare i fondi erogati? Saprà fare le riforme necessarie? Noi pensiamo che sia un compito ineludibile, ma anche difficile, dal momento che il governo Conte non ha neanche presentato il Piano nazionale di riforme (Pnr) a corredo del Documento di economia e finanza (Def). Adesso è il momento di farlo", conclude Brunetta, "per un Pnr condiviso, così da avviare in Parlamento una vera fase costituente sulle riforme necessarie".(Com)