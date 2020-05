Roma: tensione a piazza Venezia tra manifestanti estrema destra e polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Momenti di tensione a Roma durante una manifestazione a piazza Venezia, promossa negli scorsi giorni da un gruppo di estrema destra attraverso un gruppo Facebook intitolato "Marcia su Roma". I circa 200 manifestanti, tricolori sulle bandiere e sulle mascherine, hanno cercato di dirigersi verso palazzo Chigi, dove erano radunati altri manifestanti, imboccando via del Corso, ma sono stati fermati dalle camionette e dagli uomini in assetto antisommossa della polizia di Stato. Impossibilitati ad andare avanti i manifestanti si sono dunque prima sdraiati a terra, alcuni hanno poi cercato di passare su via del Plebiscito e corso Vittorio Emanuele. Sempre scortati dalla Polizia, il corteo è stato lentamente diviso. Alcune decine di manifestanti continuano adesso a protestare su corso Vittorio intonando il coro "Libertà, libertà" e l'inno di Mameli. La manifestazione è stata organizzata contro il governo Conte, colpevole secondo alcuni dei partecipanti "di affamare gli italiani con la scusa del coronavirus" considerato da diversi un'invezione.(Rer)