Abruzzo: Anci, bene finora interlocuzione con Regione ma ora servono risorse per aumentare sicurezza e controllo

- Il presidente di Anci Abruzzo Gianguido D'Alberto ed i sindaci costieri affermano di avere "apprezzato molto l'interlocuzione che la regione Abruzzo ha avuto nei confronti delle istanze dei Comuni costieri su questo atto ordinamentale che è fondamentale per garantire un ordinato svolgimento della stagione estiva, anche in aree che non sono gestite da concessioni balneari e che rappresentano 100 dei 145 chilometri di costa abruzzese per più di 2.500 chilometri quadrati di spiaggia da gestire". D'Alberto ed i sindaci costieri aggiungono in una nota congiunta: "In questi luoghi ci sono le più importanti eccellenze ambientali con riserve marine e tratti come la costa dei Trabocchi che sono tra i principali attrattori turistici della nostra Regione. Come riconosciuto dalle stesse Linee guida, 'la gestione delle spiagge libere di grandi dimensioni (vari chilometri di costa) site fuori dal tessuto urbanizzato necessitano della concentrazione di ingenti sforzi da parte dei Comuni sotto il profilo economico per la prestazione dei servizi essenziali (pulizia/salvataggio) che a causa dell'emergenza in corso subiranno un notevole incremento'". (segue) (Gru)