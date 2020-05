Abruzzo: Anci, bene finora interlocuzione con Regione ma ora servono risorse per aumentare sicurezza e controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota si legge che "i Comuni sono oggi l'anello più esposto del sistema istituzionale, la fase è molto difficile perché l'intero tessuto economico è colpito, le imposte su Tosap, Tari e Imu avranno una contrazione importante e i nostri bilanci sono già in sofferenza. I Comuni non possono andare in deficit, il dissesto sarebbe pagato dai nostri concittadini. Per alzare al massimo i livelli di sicurezza nella gestione delle spiagge libere, per assicurare livelli di controllo adeguati delle prescrizioni", continuano D'Alberto ed i sindaci costieri, "abbiamo bisogno di risorse umane e finanziarie. Il demanio marittimo è una delega esercitata per volontà della regione Abruzzo dai Comuni. La richiesta di uno sforzo finanziario della regione Abruzzo - conclude la nota di Anci Abruzzo e sindaci costieri - per dare una mano nella attuazione di queste misure è quindi motivata dalla comune volontà di avere un'offerta turistica completa, nei luoghi più suggestivi delle nostre coste che sono il fiore all'occhiello della nostra Regione". (Gru)