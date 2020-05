Coronavirus: nel Lazio età media positivi 57 anni, 28 per cento dei casi era asintomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio l'età media dei casi positivi al Covid-19 è 57 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 47 per cento sono uomini e il 53 per cento donne. Lo rende noto la Regione Lazio. Dei casi finora confermati l'11 per cento è ricoverato in una struttura sanitaria, il 30 per cento è in isolamento domiciliare e meno dell'1 per cento è in terapia intensiva. I guariti sono il 50 per cento. Il 28 per cento dei casi confermati era asintomatico.(Rer)