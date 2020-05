Fase 2: Pedica (Pd), Raggi ripari bus invece di fare spot con monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi per la fase due punta sui monopattini. Per la sindaca è questa la ruota giusta per far ripartire la Capitale. Peccato che faccia sempre finta di dimenticare che la maggior parte delle persone si sposta sui mezzi publici e che gli autobus cadono a pezzi". Lo afferma in una nota Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Basta con questi spot - aggiunge Pedica -. Davvero la sindaca pensa di poter prendere in giro in eterno i romani?". (Com)