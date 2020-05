Fase 2: Granelli, ordinanza Regione Lombardia rischia di bloccare bike sharing a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima ordinanza di Regione Lombardia per contenere la diffusione del Covid-19 rischia di bloccare il servizio di bike sharing a Milano. Lo denuncia su Facebook l'assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune, Marco Granelli. "L'ordinanza - spiega - in allegato definisce alcune norme per il bike sharing che rischiano di bloccare il servizio. Infatti prevede che dal 4 giugno bisogna garantire che i cittadini si igienizzino le mani, o in alternativa fornire i guanti. Il bike sharing era tornato al 50 per cento del servizio, aiutandoci a non saturare i mezzi pubblici e a togliere alcune auto dal traffico. Così rischiamo invece di spostare altre persone su bus e metropolitane e avere più auto in città". "Usiamo piuttosto le stesse norme rese obbligatorie dal 4 maggio per treni, bus, tram e metropolitane e taxi e cioè obbligo guanti e mascherine, e pulizia periodica dei mezzi, ma senza altre prescrizioni. Perchè per il bike sharing le aziende dovrebbero fornire i guanti ai clienti e trenord non li fornisce ai passeggeri dei treni? Forse prima di fare ordinanze, un poco di riflessione e di consultazione non guasterebbe", osserva Granelli, che fa sapere di aver "già scritto a Regione per far cambiare. Speriamo ci ascoltino". (Rem)