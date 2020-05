Giustizia: Salvini, grazie a presidente Casellati per parole di saggezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il leader della Lega Matteo Salvini commenta l'intervista alla seconda carica dello Stato pubblicata oggi sul "Corriere della Sera" ed afferma: "Giustizia da cambiare anche col sorteggio dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, separazione delle carriere, divieto di porte girevoli dalla magistratura alla politica e viceversa. E poi", continua in una nota l'ex ministro dell'Interno, "modello Genova per accelerare i lavori in tutta Italia e necessità di avere aiuti concreti in tempi rapidi e certi: grazie alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, per le parole di saggezza ed equilibrio".