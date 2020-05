Sociale: raccolta di beneficenza Cia Abruzzo e ASeS a favore della Caritas per emergenza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà: è questa l'ultima iniziativa di Cia - Agricoltori italiani Abruzzo e ASeS Agricoltori Solidarietà e Sviluppo che si inserisce nella più ampia campagna "agricoltori solidali" nata in questo momento di emergenza sanitaria. La pandemia dovuta al Covid-19 e il conseguente lockdown hanno fatto emergere nuove povertà e hanno acuito le difficoltà per tutti coloro che già vivevano sulla soglia della povertà. Oggi il numero dei nuovi poveri è destinato a crescere a causa dell'aumento della perdita di posti di lavoro e di remunerazioni sempre più basse, con il risultato che si registra uno spaventoso incremento di persone preoccupate perché non sanno a chi chiedere aiuto, non sanno come sfamare i figli e si vergognano di trovarsi, per la prima volta, in difficoltà. Dinanzi a questa realtà, che non si risolverà automaticamente con l'uscita dalla crisi sanitaria e che rischia di mettere a rischio la coesione sociale, Cia e ASeS hanno voluto essere protagonisti nel tentare di contribuire a risolvere i molti problemi dovuti alla diffusione del coronavirus, attivandosi per raccogliere beni alimentari da conferire ai meno fortunati. Per ottenere il risultato desiderato, l'iniziativa sarà realizzata in collaborazione con le Caritas territoriali, organismi che meglio di altri conoscono le difficoltà, le esigenze e le migliori modalità di sostegno delle rispettive comunità. La consegna avverrà domenica 7 giugno in occasione della Giornata mondiale della salubrità alimentare a Lanciano (Chieti), alle ore 9.30 nell'area antistante la chiesa di Santa Giovina. (segue) (Gru)