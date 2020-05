Sociale: raccolta di beneficenza Cia Abruzzo e ASeS a favore della Caritas per emergenza alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata, poi, alle ore 11 ci sarà la benedizione dei prodotti. "Poiché la dimensione del cibo non può essere considerata secondaria, l'auspicio è quello che, una volta spente le luci sull'emergenza post-Covid, la solidarietà non venga meno ma rimanga un punto fermo nell'agire e nelle scelte del quotidiano", afferma Mariano Nozzi, direttore di Cia Abruzzo. "Sono certo che le varie associazioni Cia si adopereranno per sostenere quanti sono in condizioni disperate e non hanno possibilità di acquistare alimenti per le necessità quotidiane e sono preoccupato soprattutto per anziani e bambini", sostiene Angelo Rosato, coordinatore del progetto. "La diffusione dell'emergenza sanitaria, dovuta al Covid-19 e l'allungamento dei tempi di ripartenza, hanno chiamato tutti noi ad un rinnovato senso di responsabilità: verso noi stessi, verso gli altri e, nel nostro caso, verso gli impegni presi in Italia e nei Paesi dove cooperiamo", afferma il presidente di ASeS Cinzia Pagni che conclude: "Per questo ci siamo fatti carico di diverse iniziative a livello nazionale e territoriale e ci siamo impegnati a favore della sicurezza di chi, a vario titolo, lavora nel settore primario". (Gru)