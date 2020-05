Cremona: Grimoldi, stanotte vandalizzata sede della Lega, siamo bersaglio dei fascisti rossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte è stata vandalizzata la sede della Lega a Cremona. Lo denuncia in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. "Ci risiamo. Un'altra aggressione ad una sede della Lega in Lombardia. La pausa forzata del lockdown aveva fermato i soliti noti dei centri sociali, del 'no qualunque cosa', degli antagonisti, ma con la ripresa della vita normale ecco che tornano i 'kompagni che sbagliano' con la loro violenza verbale, vedi il partito Carc, o anche fisica come accaduto stanotte a Cremona dove è stata vandalizzata la nostra sede, con vetrate infrante e solite scritte spray", racconta Grimoldi in una nota. "Ma ormai - conclude il segretario della Lega Lombarda - siamo abituati ad essere bersaglio di fascisti rossi". (com)