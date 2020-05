Ue: von der Leyen e Borrell, Usa riconsiderino uscita da Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti riconsiderino la decisione, annunciata dal presidente Donald Trump, di interrompere i rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). E’ l’invito rivolto dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e dall’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione, Josep Borrell. “Mentre il mondo continua a combattere la pandemia Covid-19, il compito principale per tutti è salvare vite umane e contenere e mitigare questa pandemia. L'Unione europea continua a sostenere l'Oms al riguardo e ha già fornito finanziamenti aggiuntivi”, affermano von der Leyen e Borrell in una dichiarazione congiunta. “In una risoluzione proposta dall'Ue e adottata il 19 maggio in occasione dell'Assemblea mondiale della sanità, tutti gli Stati membri dell'Oms hanno concordato di avviare, al più presto il momento opportuno, una valutazione imparziale, indipendente e completa per rivedere gli insegnamenti tratti dalla risposta sanitaria internazionale al coronavirus, in particolare con l'obiettivo di rafforzare la futura preparazione alla sicurezza sanitaria globale”, proseguono. (segue) (Beb)