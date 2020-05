Ue: von der Leyen e Borrell, Usa riconsiderino uscita da Oms (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione e l’Alto rappresentante sottolineano come sia "necessario valutare la nostra risposta globale in quanto vi sono lezioni da trarre da questa pandemia, dal suo scoppio e dalla sua risposta. La valutazione della nostra performance collettiva a livello internazionale è solo un processo necessario, volto a rafforzare la sicurezza sanitaria”. Inoltre, aggiungono, "la cooperazione globale e la solidarietà attraverso sforzi multilaterali sono le uniche strade efficaci e praticabili per vincere questa battaglia che il mondo sta affrontando. L'Oms – osservano - deve continuare a essere in grado di guidare la risposta internazionale alle pandemie, attuali e future. Per questo, è richiesta e molto necessaria la partecipazione e il sostegno di tutti. Di fronte a questa minaccia globale – concludono - è giunto il momento di rafforzare la cooperazione e le soluzioni comuni. Le azioni che indeboliscono i risultati internazionali devono essere evitate. In questo contesto, esortiamo gli Stati Uniti a riconsiderare la decisione annunciata”. (Beb)