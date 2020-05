Roma: Raggi presenta ai Fori altri mille monopattini sharing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri mille monopattini a Roma. Dopo la presentazione di due giorni fa a fontana di Trevi, questa mattina il sindaco di Roma Virginia Raggi ha presentato a via dei Fori imperiali la seconda flotta di monopattini in sharing. Sono stati portati a Roma dalla multinazionale americana Lime e si aggiungono ai mille presentati giovedì dall'azienda Helbiz. I monopattini di Lime saranno disponibili all'inizio nel centro storico, e nei quartieri Esquilino e San Giovanni. Dopo le prime due settimane l'area operativa verrà ampliata anche ai quartieri di Parioli-Pinciano, Flaminio, Trieste, Nomentano-Università, San Lorenzo, Prati, Garbatella-Ostiense. "Roma vuole essere la capitale dello sharing sostenibile. Stiamo inondando la nostra città con mezzi in sharing -ha detto il sindaco Virginia Raggi. Dobbiamo dare una sterzata in velocità sulla mobilità sostenibile. Il monopattino potrà servire non per andare dalla periferia al centro ma per fare il primo o l'ultimo miglio, che di solito viene fatto a piedi o in auto privata. Con la novità dello sharing e le nuove ciclabili stiamo dando delle alternative concrete. Sono tanti tasselli di un puzzle, riusciremo a cambiare la mobilità nella nostra città". (segue) (Rer)