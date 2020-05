Roma: Raggi presenta ai Fori altri mille monopattini sharing (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto soddisfatto anche l'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese che ha scherzato: "Io vado da sempre in bici e ormai con questi monopattini mi sorpassano, non me lo aspettava, a Roma si dice 'uno rosica'". Chi vorrà utilizzare i monopattini dovrà scaricare la app, individuarne uno sulla mappa, scannerizzare il codice Qr sul monopattino e sbloccarlo. Quando la corsa è completata, sarà necessario seguire istruzioni nell'app per terminare il noleggio e parcheggiare il veicolo responsabilmente. L'utilizzo di Lime costa 1 euro al momento dello sblocco e ogni minuto aggiuntivo costerà 25 centesimi. "A Roma però abbiamo deciso di lanciare anche degli abbonamenti - ha spiegato Alessio Raccagna, responsabile degli affari istituzionali di Lime in Italia con quello settimanale a 2,99 euro per sette giorni non si pagherà lo sblocco del monopattino con un risparmio di un euro per corsa, con quelli mensili si potranno avere 8 corse a 19,99 euro, 25 corse a 44,99, 50 a 79,99 euro. Mentre l'abbonamento trimestrale, che costerà 149,99 euro, permetterà di effettuare 100 corse. Qui a Roma -ha poi aggiunto Raccagna- abbiamo introdotto delle no lock zone, piazze dove si potrà passare, ma non parcheggiare il monopattino, luoghi come piazza Navona, fontana di Trevi e villa borghese dove vogliamo limitare al massimo il nostro impatto sul paesaggio". I monopattini di Lime saranno dislocati per la città da cargobike e sono composti per il 96 per cento da materiali riciclabili. (Rer)