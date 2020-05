Disabilità: Casellati, risposte rapide ed efficaci a persone più vulnerabili come malati sclerosi multipla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un messaggio al meeting virtuale Aism in occasione della giornata mondiale della sclerosi multipla, parla di "un prezioso appuntamento con l’informazione e la sensibilizzazione che consolida il grande impegno dell’Associazione italiana sclerosi multipla per divulgare una migliore consapevolezza di questa terribile malattia e per fare luce sulle tante difficoltà quotidiane con cui si deve confrontare chi ne è colpito e chi gli sta accanto. Ho particolarmente apprezzato", continua la seconda carica dello Stato, "la scelta di legare il programma di quest’anno alla pandemia da coronavirus che ha così drammaticamente segnato gli ultimi mesi. Perché per molte persone più vulnerabili - come chi soffre di sclerosi multipla - la sospensione di tanti servizi essenziali e le misure di isolamento adottate per contenere il virus, non hanno rappresentato solo un disagio temporaneo, ma si sono tradotte in reali situazioni di sofferenza umana e di emergenza sul piano sociale e assistenziale". Per Casellati, si tratta di "un’emergenza a cui occorre dare risposte rapide, risolute ed efficaci. Risposte che devono tradursi soprattutto in maggiori investimenti nella ricerca scientifica ed in un convinto potenziamento degli strumenti di sostegno a favore dei malati e delle loro famiglie. Perché è proprio su come protegge la vita e la dignità di chi è più fragile", conclude Casellati nel messaggio, "che si misura la capacità di una nazione di costruire un futuro di opportunità, di libertà, di dignità e di speranza per tutti". (Com)