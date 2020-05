Sociale: Peciola (LR), sotto sfratto presidio in VII Municipio, Raggi-Lozzi pericolo per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Peciola di Liberare Roma denuncia in una nota lo sgombero di un presidio sociale in via Selinunte 1 nel VII Municipio. "In piena emergenza sociale - si legge nella nota di Peciola- l'amministrazione Raggi-Lozzi sfratta un presidio sociale e culturale, nonché sede di un gruppo di Protezione civile in prima fila negli aiuti alle famiglie in difficoltá. La sede storica di via Selinunte 1, protagonista di azioni di mutualismo e solidarietà in una zona delicata di Roma, è stata presa di mira dall'ignoranza al potere. Questa amministrazione -aggiunge- è fuori controllo e sta diventando un pericolo per Roma. Vanno fermati ma prima di tutto va fermato lo sfratto e lo spostamento di attività vitali per Roma sud. L'associazione Iqbal Masih e il gruppo di Protezione civile devono poter continuare ad agire per il bene della comunità, devono poter continuare a sostenere le famiglie colpite dall'emergenza dovuta alla pandemia. Il Municipio VII - conclude - faccia un passo indietro, subito". (Com)