Criminalità: rubavano negli appartamenti e rivendevano all’estero, 10 fermi tra Milano e Brianza

- Dieci fermi tra Milano e la Brianza per furto in abitazione, ricettazione, riciclaggio, detenzione e porto illegale di armi da fuoco. È l’esito dell’operazione “Aurora” della legione carabinieri della Lombardia. Alle prime ore dell'alba del 29 maggio 2020, nelle province di Milano e Monza e Brianza, i militari della compagnia di Sesto San Giovanni hanno eseguito un decreto di fermo del pm, emesso dalla Procura di Monza, nei confronti di dieci indagati, tutti di origine albanese, indiziati dei delitti di furto in abitazione, ricettazione, riciclaggio, detenzione e porto illegale di armi da fuoco. Indagate sono anche altre cinque persone, denunciate in stato di libertà. I provvedimenti dovranno essere convalidati dal gip del Tribunale di Monza. Le indagini, avviate dalla Tenenza di Paderno Dugnano nel mese di gennaio 2020 e condotte insieme ai militari della sezione operativa della Compagnia di Sesto San Giovanni, hanno consentito di documentare l'esistenza di un gruppo criminale dedito alla ricettazione e al riciclaggio dei proventi illeciti, destinati in Albania tramite corrieri di linea. Divisa in gruppi autonomi, dediti ai furti in abitazione nell’intero nord Italia, l’organizzazione faceva riferimento a uno stesso vertice, al cui capo c’erano quattro componenti di una famiglia albanese, residente a Paderno Dugnano. (segue) (com)