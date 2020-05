Criminalità: rubavano negli appartamenti e rivendevano all’estero, 10 fermi tra Milano e Brianza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di individuare i responsabili, a vario titolo, di numerosi furti in abitazione, detenzione e cessione abusiva di armi da fuoco provento di furto, riciclaggio di monili in oro, utilizzo di depositi per ricovero di autovetture rubate di grossa cilindrata e di accertare, nella sola ricettazione, un volume di affari particolarmente rilevante, quantificato finora in circa 600.000 euro, da impiegare verosimilmente per speculazioni immobiliari in zone turistiche dell'Albania. Le operazioni hanno portato anche al sequestro di 253.242 in contanti; 7,5 chili di ori, orologi e preziosi, divisi in due pacchi pronti per il trasporto all’estero; 259 tra orologi e monili di marca e pregiato valore, svariati pezzi di numismatica e orologi da taschino da collezione; tre bilance di precisione orafa e reagenti; due autovetture Audi (rs3 – rs4) con targhe clonate; due fucili e quattro pistole con matricola e relative munizioni che erano stati rubati; vari dispositivi elettronici, tra cui tv, tablet e cellulari; arnesi da scasso ed effrazione, tra cui una fiamma ossidrica e due flessibili con dischi e apparati inibitori e rilevatori di microspie, oltre a strumenti ricetrasmittenti. Ricercate sono infine altre dieci persone, al momento fuori dal territorio nazionale, tra cui tre indagati dalla Compagnia di Bassano del Grappa (VI), rientrati marginalmente nell'attività della Compagnia di Sesto San Giovanni, perché si rivolgevano al medesimo ricettatore. (com)