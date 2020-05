Credito: Villarosa (M5s) su Bp Bari, ampia comprensione per azionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, esprime la sua "vicinanza agli azionisti della Banca popolare di Bari in merito alle preoccupazioni del voto a distanza per le decisioni dell'assemblea. Ho già sollevato la problematica al Tesoro", continua l'esponente dell'esecutivo in una nota, "e credo sia opportuno un intervento del ministro Gualtieri per affrontare risolutivamente la problematica. Ringrazio la deputata del Movimento cinque stelle Ruggiero per il monitoraggio e l'impegno sul territorio, anche in vista dell'applicazione del decreto Bari per il quale è impegnato in prima persona anche il ministro Patuanelli". (Com)