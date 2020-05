Monterotondo: spacciatore straniero sorpreso con la cocaina e arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 37enne di Montelibretti è stato arrestato dai carabinieri per violazione della legge sulla droga. L’uomo durante un controllo ha tentato di disfarsi di un involucro in cellophane. Il tentativo, non è sfuggito ai carabinieri che, hanno subito recuperato quanto gettato accertando che si trattava di una dose di cocaina. Nelle tasche del 37enne sono stati trovati anche 40 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione effettuata dai Carabinieri presso l’abitazione del pusher, ha permesso di rinvenire e sequestrare, occultati all’interno della camera da letto, altre 3 involucri di cocaina per un peso complessivo di 30 grammi, nonché tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi. (Rer)