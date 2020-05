Coronavirus: Egitto, nuovo picco di 1.289 contagi, 34 nuovi decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità dell’Egitto ha annunciato 1.289 nuovi casi di coronavirus da giovedì a ieri sera, nuovo record giornaliero degli ultimi quattro mesi. Salgono così a 22.082 i casi totali, mentre le persone guarite sono 5.511. Altre 34 persone sono decedute dopo aver contratto l’agente patogeno Sars-CoV-2 e anche in questo caso si tratta di un record giornaliero da metà febbraio. Il bilancio totale delle vittime è i 879. Non sono disponibili dati sui tamponi effettuati, né sui ricoveri in terapia intensiva. Le autorità hanno lanciato un'applicazione "Sehat Misr" (Salute dell'Egitto) per informare su casi sospettati di coronavirus. Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha lanciato giovedì 28 maggio un appello all’unità nazionale e messo in guardia dai “nemici della patria” di fronte alla pandemia di coronavirus. "Siamo uniti in questo momento molto critico di fronte al coronavirus, per superare questo calvario e proteggere i successi che abbiamo ottenuto in molti campi”, ha detto Al Sisi in un post su Facebook. "I nemici della patria stanno cercando di mettere in discussione i nostri sforzi e i nostri risultati”, ha detto ancora il capo dello Stato. “Ma ho fiducia in questo popolo che dimostra sempre, in tempi difficili, la sua unicità e la sua capacità di affrontare queste campagne denigratorie", ha continuato al Sisi. Nei giorni scorsi il sindacato dei medici ha lanciato l’allarme sull’incombenza di un “disastro sanitario” a causa delle disposizioni anti-coronavirus adottate dal ministero della Sanità, ritenute inadatte per proteggere in prima istanza il personale medico. La denuncia dell'Unione dei medici ha spinto il ministro della Sanità, Hala Zayed, ad annunciare una serie di misure per proteggere il personale medico sanitario, inclusa l'assegnazione di venti posti letto dedicato a medici e infermieri contagiati per ogni ospedale. (Cae)