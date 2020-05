Hong Kong: Lega, pericolose posizioni M5S su Cina, manca linea unitaria in politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Cinque Stelle "non sanno tenere una posizione univoca neanche di fronte a una dittatura come la Cina". Così i senatori leghisti della commissione Affari esteri di Palazzo Madama Tony Iwobi, Manuel Vescovi, Stefano Lucidi, con Emanuele Pellegrini e la presidente della commissione per i diritti umani Stefania Pucciarelli, che ha scritto una lettera sia al ministro degli Esteri Luigi Di Maio che all'ambasciatore cinese in Italia lamentando "le gravi violazioni" che si stanno compiendo ad Hong Kong. I senatori lamentano che il presidente della commissione Affari esteri della Camera Marta Grande, ieri su Repubblica, ha apertamente preso posizione pro Hong Kong, mentre il suo omologo - e compagno di partito - al Senato Vito Petrocelli ha dimostrato di essere in linea con Pechino. "Non possono esserci sbandamenti né dubbi di fronte a chi sta calpestando i diritti umani, vuole attuare leggi liberticide e sta soffocando ogni voce di dissenso. E, aggiungiamo, ha tenuto condotte ambigue anche rispetto al contagio globale da coronavirus. Aspettiamo chiarimenti, in aula, dal premier Conte, che invitiamo a dissociarsi dalle pericolose posizioni apertamente filocinesi alimentate da vasta parte del Movimento Cinque Stelle, né sono ammissibili parallelismi tra Cina e mondo democratico occidentale, a cui vogliamo continuare ad essere saldamente legati", hanno affermato i senatori leghisti. (Com)