Germania: Merkel, "abbiamo superato" il test del coronavirus

- La Germania “ha superato” ha superato il test del coronavirus fino a questo momento. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Angela Merkel, nel suo consueto video messaggio settimanale. Merkel ha però messo in guardia la popolazione da un’eccessiva “compiacenza” rispetto alla situazione sanitaria mentre le autorità continuano ad allentare le misure restrittive. "Finora abbiamo superato questo test abbastanza bene", ha dichiarato Merkel sottolineando come “la stragrande maggioranza delle persone nel nostro paese sono state guidate da cautela, ragione e responsabilità verso gli altri". Il cancelliere ha aggiunto che “alcune persone ora credono che, poiché una grande sofferenza di massa non si è verificata, il pericolo non è così grande come all'inizio. Questo è un errore!”. Il capo del governo tedesco ha auspicato un ulteriore allentamento delle restrizioni a tempo debito, ma ciò sarà possibile solo se i cittadini continueranno a comportarsi in “maniera responsabile”.(Geb)