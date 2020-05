Latina: sorpresi nella baracca a confezionare dosi di eroina, due arresti a Fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Fondi hanno arrestato due cittadini indiani, un 31 enne ed un 32 enne, in italia senza fissa dimora. I militari li hanno sorpresi, all’interno di una baracca, seminascosta dalla vegetazione, intenti a confezionare 45 dosi di eroina, per un peso complessivo di circa 11 grammi, poste sotto sequestro analogamente a vario materiale per il taglio e confezionamento della sostanza. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati presso la casa circondariale di Latina.(Rer)