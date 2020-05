Roma: Corbucci (Pd), per pochi metri di ciclabile tagliati 17 alberi nel VII Municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni stanno venendo alla luce le vere ragioni per le quali il sindaco di Roma Virginia Raggi e il presidente del VII Municipio Monica Lozzi hanno tenuto segreto fino all'ultimo momento il progetto che stravolge la viabilità del quartiere San Giovanni". Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma. "Gli assurdi lavori che faranno diventare a senso unico via La Spezia e Via Taranto sono stati giustificati con la costruzione di un centinaio di metri di pista ciclabile, che però non porta da nessuna parte. Di contro -continua la nota- questa settimana il cantiere è cominciato con il botto. Sono stati infatti tagliati 17 alberi e sarà anche dimezzato il marciapiede di Via Pozzuoli, per far diventare a doppio senso la piccola strada che collega via La Spezia con via Taranto. Per fare qualche metro di ciclabile hanno abbattuto 17 alberi e faranno diventare via Pozzuoli l'imbuto del traffico proveniente da tutta Roma. Questi -continua la nota- sono i finti ambientalisti grillini che governano Roma. Pretendiamo che questo folle cantiere venga fermato immediatamente e che il progetto sia discusso con i cittadini nelle sedi Istituzionali competenti. Non si possono accettare interventi così invasivi, senza che vi sia stato alcun processo partecipativo con la cittadinanza. Mi stupisce -conclude la nota di Corbucci- il silenzio assordante del presidente Monica Lozzi, sempre pronta ad intervenire su tutto, ma muta e sorda alle proteste dei cittadini che dovrebbe governare". (Com)