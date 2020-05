Milano: da giunta regole per sponsorizzazioni spazi pubblici per rigenerare spazi urbani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rigenerare gli spazi urbani con l'aiuto di sponsor tecnici da individuare con procedure di avviso pubblico. È quanto indicato nella delibera di giunta che traccia le linee di indirizzo e introduce una metodologia, in via sperimentale, per incrementare qualità e vivibilità degli spazi nei quartieri di Milano. L'amministrazione continua quindi il percorso per la rigenerazione urbana diffusa con la collaborazione degli sponsor. Si tratta di un'azione orientata all'inclusione sociale, all'innovazione e alla sostenibilità, alla bellezza attraverso la cura dello spazio pubblico e dell'arredo urbano. L'obiettivo è di incrementare qualità, vivibilità e identità di quei luoghi come strade, marciapiedi, piazze, parchi e giardini, dove quotidianamente si manifesta la vita sociale. "Le linee di indirizzo approvate oggi in giunta, che coinvolgono anche i colleghi assessori Pierfrancesco Maran e Marco Granelli, rappresentano un passo avanti nel percorso di rigenerazione urbana attraverso la partnership con i soggetti privati - spiega in una nota l'assessore al Bilancio Roberto Tasca -. Il contributo dei privati alla vita cittadina è iscritto nella tradizione di Milano e, oltre ad essere un contributo utile al Comune, rappresenta un'occasione di inclusione e di vivacità per le politiche di rigenerazione degli spazi urbani. Queste linee di indirizzo prevedono un percorso amministrativo strutturato, trasparente, imparziale e preciso a tutele dell'interesse pubblico e della libera concorrenza". (segue) (com)