Milano: da giunta regole per sponsorizzazioni spazi pubblici per rigenerare spazi urbani (2)

- L'avviso pubblico sarà rivolto a soggetti privati e pubblici che potranno presentare un'offerta progettuale in qualità di sponsor, sia in forma singola che in forma associata. Sono ammessi a presentare proposte soggetti che svolgano la loro attività in coerenza con gli interessi pubblici perseguiti dall'amministrazione comunale e con i requisiti di qualificazione indicati nell'avviso, in relazione agli specifici interventi e iniziative da realizzare. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione, ad esempio se sussista un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione. Oppure se esiste un possibile danno all'immagine del Comune o delle sue iniziative. Sono in ogni caso escluse le proposte di sponsorizzazione riguardanti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa. È vietata la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione del tabacco, super alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale, inerente armi, brand automobilistici non coerenti con le policy di sostenibilità ambientale promosse dal Comune di Milano, nonché i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana. (com)