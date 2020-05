Fase 2: Sertori, trovata intesa su riapertura in sicurezza dei rifugi lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella nuova ordinanza di Regione Lombardia, firmata dal presidente Fontana, abbiamo inserito le misure precauzionali da assumere da parte dei proprietari di rifugi lombardi e dei loro fruitori. Abbiamo voluto recepire tutte le osservazioni assolutamente di buonsenso avanzate da Assorifugi e Cai Lombardia, per andare incontro alle esigenze di queste strutture e permetterne una fruizione in totale sicurezza. Un'ottima notizia per la montagna lombarda che ha una grande voglia di ripartire, anche in vista della stagione estiva che è ormai alle porte". A dirlo è Massimo Sertori, assessore regionale con delega a Enti locali, montagna e piccoli Comuni, che ha così commentato le disposizioni della nuova ordinanza regionale contenente le indicazioni specifiche per la riapertura e la fruizione dei Rifugi alpinistici ed escursionistici. Nel dettaglio le linee guida finalizzate a favorire l'assunzione di un comportamento che possa coadiuvare la ripresa anche di questa attività con la tutela della salute di utenti e lavoratori. Le norme comportamentali saranno valide a partire dal 1° giugno 2020. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Ove possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di occupazione di spazio all'esterno (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere dei percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. (segue) (com)