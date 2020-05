Fase 2: Sertori, trovata intesa su riapertura in sicurezza dei rifugi lombardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre all'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani. Il gestore all'interno dell'area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro (questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono la stessa camera, persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale), all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine. È d'obbligo usare la tovaglietta monouso a meno di tovaglie cambiate a ogni utilizzo e opportunamente sottoposte a pulizia e disinfezione; è inoltre obbligatorio procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei posti. Viene effettuato solo servizio al tavolo, salvo vendita per asporto; una parte dei posti a sedere esterni è riservata alla ristorazione prenotata. Ove possibile, nelle aree esterne deve essere prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, ad accesso limitato. È opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio. L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina). Prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37.5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare sintomi d'infezione respiratoria da Covid-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. (segue) (com)