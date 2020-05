Fase 2: Sertori, trovata intesa su riapertura in sicurezza dei rifugi lombardi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone, dev'essere garantito il distanziamento sociale, con una distanza lineare tra i bordi superiori dei letti di almeno un metro. Si suggerisce comunque, quando svegli, l'utilizzo della mascherina o, in subordine, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Durante il soggiorno notturno, nelle camerate dovrà essere garantito un adeguato ricambio d'aria, mentre durante il giorno la camera dovrà essere ben arieggiata e igienizzata in modo adeguato, in particolare ad ogni cambio ospite. Per favorire la differenziazione dei percorsi all'interno della struttura, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita, si suggerisce di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri segna-percorso, ecc). È prevista la predisposizione di dispenser con sapone nella zona 'lavabi' e dovrà essere data indicazione agli ospiti di provvedere all'asciugatura con proprio asciugamano. Dovrà essere infine intensificata la disinfezione dei punti soggetti a maggior manipolazione, assicurando un adeguato arieggiamento dei locali. (com)