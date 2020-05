Fase 2: Cirielli (Fd'I), lavoratori stagionali abbandonati in Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cirielli prosegue: "Fratelli d'Italia farà la propria parte per promuovere soluzioni ed accendere i riflettori su questo settore nevralgico della nostra regione. Infine - conclude -, per quanto riguarda Ischia, il governatore De Luca farebbe bene ad occuparsi anche del presidio ospedaliero, che deve essere potenziato con nuovo personale, nuovi posti letto ed interventi strutturali da completare in tempi rapidi per garantire un'adeguata assistenza ai pazienti dell'isola". (Com)