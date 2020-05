Fase 2: Mulè (FI), Piano casa pilastro nostra azione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, osserva in una nota che "i numeri raccontano la verità: 1 miliardo investito nell'edilizia e nelle ristrutturazioni genera 3 miliardi di ulteriore reddito, genera soprattutto 17.000 posti di lavoro, 11.000 nelle costruzioni e 6.000 nell'indotto. Se nel 2006 il numero di abitazioni vendute fu di 845.000, nel 2019 è stato di circa 600.000". Secondo il parlamentare, si è "praticamente dimezzato negli ultimi 14 anni il numero di case vendute perché la casa come bene primario non è stato posto al centro dell'azione economica dei governi che si sono succeduti. Non è con un bonus una tantum che si rilancia un settore strategico per il Paese. Quello della casa è un tema fondamentale che Forza Italia, sulla scia di quanto dichiarato dal presidente Berlusconi, si pone come scopo, con l'obiettivo ultimo di rilanciare un vero Piano casa come pilastro della propria azione politica". L'esponente di FI sottolinea che "il settore immobiliare, in generale, in realtà impatta nei settori più disparati: si parte dall'acciaio e si finisce sulle piastrelle, generando un moltiplicatore virtuoso per tutto l'indotto. Proprio per questo con i dipartimenti abbiamo fondato un'azione propositiva di correzione al decreto Rilancio, ma soprattutto di correzione al rilancio vero del Paese partendo da un nuovo grande Piano casa che rievochi quello che all'inizio degli anni 2000 fece il governo Berlusconi", conclude Mulè, "permettendo all'edilizia e a tutti i settori collegati di ripartire".(Com)