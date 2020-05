Milano: torna crowdfunding civico per ripartenza quartieri periferici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finanziare progetti sociali e culturali nei quartieri partendo da piccole donazioni di singoli cittadini. Dopo il successo della prima edizione, torna il Crowdfunding Civico del Comune di Milano. Con questa modalità innovativa di sostegno "dal basso", nel 2016 sono stati raccolti oltre 300mila euro di micro donazioni, a cui si sono aggiunti altri 300mila euro di contributo comunale che hanno consentito di finanziare ben 16 nuovi progetti attivi in città. Da oggi e fino al prossimo 31 luglio sarà possibile presentare all'amministrazione progetti utili alla ripartenza dei quartieri meno centrali della città per sostenerne la rinascita sociale e culturale dopo l'emergenza Covid19. A seguito della valutazione, le proposte saranno sottoposte al vaglio dei milanesi su 'Produzioni dal Basso', la prima piattaforma italiana di crowdfunding e innovazione sociale. "Il crowdfunding è uno strumento straordinario per dare l'opportunità a tanti progetti di essere realizzati e di portare un aiuto concreto al miglioramento della qualità della vita di molte persone, soprattutto in questa difficile situazione di ripartenza economica per la città e i suoi quartieri – dichiara l'assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani -. Si tratta anche di un modo per allargare la partecipazione della città all'azione dell'Amministrazione coinvolgendo direttamente il territorio nella realizzazione di quella rete di attenzione alla persona che garantisce un intervento economico e sociale utile a migliorare una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile dei quartieri". La nuova edizione del Crowdfunding Civico - spiega una nota di Palazzo Marino - nasce dalla volontà dell'assessorato alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio in collaborazione con due delle maggiori realtà italiane attive in questo ambito, Produzioni dal Basso di Milano e Ginger Crowdfunding di Bologna. (segue) (com)