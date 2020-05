Milano: torna crowdfunding civico per ripartenza quartieri periferici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto, interamente finanziato con fondi Pon Metro Milano 2014-2020, potrà contare su una dotazione di 550mila euro. I progetti dovranno agire nei quartieri periferici della città e dovranno essere dedicati al miglioramento del territorio e della comunità locale in termini di qualità della vita e aggregazione sociale, con una particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili e alle nuove fragilità generate dall'emergenza Covid. Spazio anche a progetti di riconversione degli spazi e digitalizzazione dei servizi già esistenti che dovranno adattarsi alle nuove regole di distanziamento sociale. Al bando potranno partecipare organizzazioni non profit e enti del terzo settore con sede a Milano (imprese sociali, associazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e fondazioni) che potranno presentare progetti con un costo massimo di 100mila euro. A partire dal prossimo settembre, i progetti selezionati dall'amministrazione verranno presentati sulla piattaforma Produzioni dal Basso e avranno a disposizione circa 60 giorni per realizzare la propria raccolta fondi. I progetti che raggiungeranno il 40 per cento del budget complessivo grazie alla raccolta fondi otterranno un contributo a fondo perduto da parte del Comune di Milano per il restante 60 per cento, fino ad un importo massimo di 60mila euro per ogni singolo progetto. Per aiutare le organizzazioni selezionate a realizzare una raccolta fondi di successo, il Comune offre un percorso formativo online e un servizio di accompagnamento dedicato ai progetti selezionati a cura di Ginger Crowdfunding, oltre a interventi di comunicazione per accrescere la visibilità delle proposte presentate sulla piattaforma. (com)