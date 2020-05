Libia: il Bangladesh denuncia, "30 migranti torturati per riscatto e uccisi per vendetta" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della missione dell'Oim in Libia Federico Soda ha condannato “questo crimine insensato ci ricorda ancora una volta quali siano gli orrori che i migranti subiscono per mano dei trafficanti in Libia". L'Oim chiede alle autorità libiche di avviare immediatamente un'indagine per assicurare i responsabili alla giustizia. Il personale medico dell'Oim, che ha fatto in modo che le persone che si trovavano in condizioni critiche fossero ospedalizzate e che stanno fornendo loro assistenza, riferisce che alcuni dei migranti portano vecchi segni di percosse e di abusi fisici. "Questi gruppi criminali approfittano dell'instabilità e della situazione di insicurezza del paese per dare la caccia e approfittarsi di persone disperate e per sfruttare le loro vulnerabilità". Secondo l'Oim, molti di coloro che sono stati intercettati o soccorsi in mare quest'anno e riportati in Libia sono stati portati in centri di detenzione non ufficiali dove possono facilmente cadere nelle mani dei trafficanti. Secondo i dati forniti dall'Oim, ad oggi, da inizio anno, sono state quasi 4 mila le persone intercettate o soccorse in mare e riportate in Libia. (Res)