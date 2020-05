Coldiretti, con la riapertura via libera a sette milioni di italiani in vacanza a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera a sette milioni di italiani che scelgono il mese di giugno per andare in vacanza che quest'anno per la quasi totalità sarà made in Italy, anche per i vincoli posti alle frontiere da molte mete tradizionali come la Grecia. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento alla libertà di sconfinamento tra Regioni a partire dal 3 giugno, che è destinata ad avere un rilevante impatto economico ed occupazionale sul turismo duramente colpito dall'emergenza coronavirus. Se la presenza straniera in Italia rappresenta comunque una pesante incognita, la speranza - sottolinea in una nota l'organizzazione - viene infatti riposta sul 40 per cento di italiani che preferiva viaggi all'estero e che quest'anno potrebbe decidere, per forza o convinzione, di rimanere nel Belpaese secondo l'Enit. Una opportunità per il turismo nazionale dopo che - segnala ancora Coldiretti - durante gli ultimi tre mesi ammontano a 81 milioni le presenze turistiche perse per effetto del lockdown che ha azzerato i flussi dei viaggiatori a partire da marzo, che segna tradizionalmente il rilancio stagionale con il susseguirsi di occasioni di vacanza tra le festività di Pasqua, festa della Liberazione, primo maggio e Pentecoste, rilevante soprattutto per gli arrivi dall'estero. L'impatto economico fra marzo, aprile e maggio è stato drammatico, con l'azzeramento della spesa turistica nel trimestre e una perdita stimata dalla Coldiretti in quasi 20 miliardi di euro per l'alloggio, la ristorazione, il trasporto e lo shopping.A pagare il conto più salato è l'alimentare con il cibo che, sempre per Coldiretti, è diventato la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa 1/3 della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. La ripartenza turistica della ristorazione si ripercuote a valanga sul sistema produttivo industriale ed agricolo made in Italy, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. Il cibo - continua l'organizzazione nella nota - è diventato il vero valore aggiunto della vacanza made in Italy con l'Italia che è leader mondiale incontrastato nel turismo enogastronomico grazie al primato dell'agricoltura più green d'Europa con 299 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5.155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 60 mila aziende agricole biologiche e il primato della sicurezza alimentare mondiale.Senza dimenticare - ricorda Coldiretti - le oltre 24 mila aziende agrituristiche italiane che rappresentano tradizionalmente una meta privilegiata delle vacanze a giugno e che, spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all'aperto, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche, e con l'arrivo della bella stagione sostenere il turismo in campagna significa evitare il pericoloso rischio di affollamenti al mare o nelle città. Non è un caso che - conclude l'organizzazione - delle 43.399 denunce di infortunio da Covid-19 al lavoro registrate dall'Inail appena lo 0,06 per cento riguarda l'agricoltura dove nelle 730 mila imprese italiane non si è peraltro mai smesso di lavorare per garantire le forniture alimentari alla popolazione, secondo l'analisi della Coldiretti sulla base delle denunce complessive di infortunio pervenute all'Inail tra fine febbraio e il 15 maggio 2020. (Rin)