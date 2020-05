Spagna: ministro Difesa Robles, nessuno rischio di insubordinazione della Guardia civil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna “non c’è alcun rischio” di insubordinazione da parte della Guardia civil. E’ quanto ha assicurato il ministro della Difesa spagnolo, Margarita Robles, in un’intervista concessa al quotidiano “El Pais”, commentando le accuse lanciate dal vice premier e leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, che ha accusato al Congresso dei deputati il segretario generale del Partito popolare (Pp), Teodoro García Egea, di “invitare all’insubordinazione” la Guardia civil. “Non vi è alcun rischio di insubordinazione nella Guardia civil. La Guardia Civil sa che deve conformarsi agli ordini del governo, siamo in un quadro democratico, della Costituzione, e non c'è motivo di fare queste considerazioni. Suppongo che il vicepresidente lo dica in un contesto parlamentare, in cui vi è una lite, ma posso assicurarvi che non vi è alcun rischio di involuzione in nessuna area”, ha detto Robles. Il riferimento è alla crescente pressione attorno al governo, dopo la decisione del ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, di destituire il comandante della Guardia civil di Madrid, il colonnello Diego Perez de los Cobos. Secondo la stampa iberica, la revoca del mandato sarebbe dipesa dall’indagine avviata dal giudice, Camen Rodriguez Medel, per valutare la risposta delle autorità sanitarie spagnole durante le prime fasi dell'emergenza a cui de los Cobos avrebbe collaborato tenendo all’oscuro il ministero dell’Interno. Grande-Marlaska ha invece smentito questa ricostruzione parlando piuttosto di un fisiologico cambio della guardia ai vertici della Guardia civil. Il ministro della Difesa di Madrid ha ribadito, nel corso dell’intervista, come che le Forze armate, “ma questo vale anche per la Guardia civile, non appartengono a nessuna parte, ma a tutta la società, e nessun partito, né alcun governo, di qualsiasi colore, ha il diritto di sfruttarli” a fini politici. (Spm)